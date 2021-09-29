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Подведены итоги турнира лучников "Афырхы" в селе Мгудзырхуа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Соревнования по стрельбе из лука среди участников клуба "Афырхы" на стрельбище этнопарка "Апсны" были приурочены ко Дню Победы и Независимости Абхазии.

ГУДАУТА, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Соревнования по стрельбе из лука "Афырхы" ко Дню Победы и Независимости Абхазии завершились в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в среду 29 сентября.

В состязаниях на стрельбище этнопарка "Апсны" приняли участие около 20 человек, среди которых были профессиональные стрелки, входящие в клуб лучников "Афырхы", и просто любители.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Адгур Какоба

Члены клуба "Афырхы" испытали свои навыки в четырех дисциплинах – стрельба на дистанцию от 15 до 75 метров, стрельба по "абхазской мишени" (прямоугольная мишень в форме человека - прим.), стрельба на дальность и стрельба по "абхазской мишени" на расстоянии в 30 метрах от нее.

Для девушек организаторы предусмотрели и отдельную дисциплину по стрельбе на точность в 30 метрах от цели.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Елена Лабахуа

По набранным баллам первое место среди членов клуба лучников занял его руководитель Адгур Какоба, второе место за Еленой Лабахуа, третье место досталось семнадцатилетнему Данилу Кушба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Данил Кушба

В стрельбе на дистанции в 75 метров победил Вахтанг Гвинджия. Он был единственным, кто поразил цель на таком расстоянии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Вахтанг Гвинджия
"В стрельбе на 60 метров я не попал в цель три или четыре раза. Оставалось пять стрел, и я подумал про себя, как направит мою руку и стрелу Всевышний, так и будет. Успокоился и произвел два точных выстрела в мишень на 60 и 75 метров", – поделился Гвинджия.

В состязаниях между девушками "золото" завоевала Илона Квициния, "серебро" взяла Амра Аджинджал и "бронзу" – Елена Лабахуа.

Второе место в общем зачете для Елены Лабахуа стало неожиданностью. По ее словам, она не ставила перед собой цель одолеть соперников, а пришла приятно провести время в кругу друзей.

Она отметила, что стрельба из лука – это непредсказуемый спорт, результат в котором зависит от множества факторов и состояния души.

"Не надо стремиться победить. Просто надо делать, насколько это возможно, максимально хорошо. Как только ты начнешь думать, что ты лучше всех и всех одолеешь, то чаще всего обстоятельства сильно меняются. Тут нет прицела и поэтому мы стреляем интуитивно", – объяснила Лабахуа.

Дальше всех пустил стрелу Батал Джапуа. Только у него в руках был традиционный абхазский лук. Его рекорд на соревнованиях составил 210 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Батал Джапуа

Второе и третье места занял Валерий Берзения, чьи стрелы пролетели 204 и 201 метр.

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