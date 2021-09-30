Дети в белых халатах: история войны Руслана Шакая

Руслану Шакая было 13 лет, когда началась Отечественная война народа Абхазии. Возраст Руслана не позволял ему пойти на фронт, и он стал помогать врачам госпиталя в Гудауте выхаживать раненых.

Подробности недетской истории читайте в материале Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Первые дни войны

Каждое лето Руслан с родителями проводил в горном санатории на Ауадхаре. Там и застала его семью весть о начале войны. Столица была захвачена, и вернуться в Сухум было невозможно. Родители Руслана остановились у родственников в селе Ачандара.

"Новость о войне вызвала панику. Женщины стали плакать, мужчины искать подходящее безопасное место для семьи. Нас вывезли оттуда на автобусе, и мы отправились к тете в деревню. Нас и многих других детей с мамами приютили в доме моей тети. Но прожили мы там не больше двух месяцев и переехали в Гудауту", – вспоминает Руслан.

Во время войны мать Руслана работала в штабе генерала Гиви Агрба. Там она познакомилась с русской женщиной из Гудауты, которая и предложила поселиться у нее в небольшом доме. Руслан запомнил ее доброй и гостеприимной, они жили дружно, и хозяйка дома всегда старалась помогать его семье.

Школьная пора

На базе пятой армянской школы в Гудауте открыли класс, специально для детей из десятой сухумской школы. В этот класс после переезда в Гудауту и пошел Руслан. Во время уроков разговоры были только о войне.

"Во время очередного урока к нам пришла учительница и сообщила, что в гудаутском госпитале не хватает рук и нужна помощь, ищут помощников среди учеников школ. Мы долго не думая, сразу согласились. Все хотели принять участие в войне, внести свой вклад, многие даже мечтали попасть на фронт. Работа в госпитале была сложной, наблюдать боль людей, слышать крики, стоны, разгружать трупы, тащить раненых, многие не выдерживали и уходили", – продолжает он.

Недетский труд

Руслан работал в госпитале до конца войны. Первое время ребята выполняли только ту работу, где нужна была физическая сила, носили больничные каталки, выгружали и загружали кислородные баллоны, ухаживали за ранеными солдатами. Как рассказывает Руслан, самое сложное было доставлять раненых из вертолета в госпиталь. Слишком тяжелая ноша для детей.

"Мы ухаживали за солдатами. Многие орали, кричали, потому что ампутировали ноги. Помню что с Дауром Кове (глава МИД Абхазии – ред.) постоянно были вместе. Я помню, как халаты нам выдавали. У Даура даже есть справка, что он работал, а у меня нет, может, в архивах больницы что-то будет. Аслан Кварандзия с нами был, Лаша Лакрба. Много ребят из 10-й школы было. Приходили, уходили. Инал Кварчия, бедный, он прямо в бой стремился, ему мало было помогать в больнице", – воспоминания Руслана из книги Саиды Возба о воспоминаниях людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии в детском возрасте, "55 судеб".

Со временем 13-летних помощников стали воспринимать серьезно, поручали сопровождать раненых на рентген или перевязку. За время работы с врачами дети выучили медицинские термины, знали все названия обезболивающих и понимали, какого пациента куда везти. Из-за сильной боли солдаты часто ругались, им приходилось с тяжелыми ранами ждать очереди на рентген, а дети постоянно были рядом с ними.

Каждое утро Руслан вставал и несколько километров шел пешком к месту службы, иногда подбрасывали попутки. Домой возвращался поздно ночью.

"Были очень тяжелые случаи, мне запомнился солдат, чья спина была, как решето от осколочных ранений. Чтобы вытащить даже самый маленький осколок, доктор делал большой надрез и двумя пальцами доставал осколок из спины раненого солдата. Мы привыкли к окружающему нас ужасу, воплям, стонам, и трупы со временем перестали нас пугать. Из того, что мне пришлось увидеть, я запомнил, как привезли мертвого солдата, чьи части тела лежали в разных местах, помню, как подъехала грузовая машина с убитыми солдатами, и как из кузова полилась, как из ведра, кровь. Эти жуткие картины перестали нас волновать настолько, что был случай, когда мы перевозили трупы солдат в другой морг, загрузили их в автобус, отправились в путь, и я заснул рядом с мертвым телом", – рассказывает Руслан.

Ожидание и реальность

30 сентября 1993 года в памяти Руслана остался как один из самых счастливых моментов в жизни. По его словам, многие верили, что после победы жизнь преобразится, и только война мешает Абхазии стать раем на земле. Послевоенное время было большим испытанием для жителей страны, считает он.

"Все кругом было разрушено, квартира сгорела, мы переехали в новое место, Абхазия оказалась в блокаде, затем холод, голод, гуманитарная помощь, печенье и сухое молоко, которое мы так любили, потерянные детство и молодость родителей. Оказалась не та жизнь, которую мы все ждали", – с сожалением вспоминает Руслан.

О работе в госпитале Руслан после войны не часто вспоминал, по его словам, детям легче переносить такие ситуации, они меньше задумываются, воспринимая все проще взрослых. Полученный опыт не отложился негативным отпечатком на его дальнейшей жизни.

Детские годы Руслан вспоминает без грусти, по его мнению, несмотря на послевоенные трудности, детство у него было веселое. После окончания школы он поступил в Абхазский государственный университет на факультет "Изобразительное искусство". Во время учебы в университете он стал участником команды КВН, а после окончания вуза много лет работал актером в Абхазском драмтеатре. Сейчас Руслан пишет сценарии к фильмам и ведет свой небольшой бизнес.