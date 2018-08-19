Несладкое детство: "гуманитарка" в Абхазии и воспоминания о войне

Всемирный день гуманитарной помощи, учрежденный Генассамблеей ООН в декабре 2008 года, ежегодно отмечается 19 августа. Жители Абхазии, которые в годы войны были еще детьми, поделились своими воспоминаниями с корреспондентом Sputnik о том, что входило в "гуманитарку", почему для некоторых "послевоенное печенье" не имело вкуса, а сыр таял во рту.

Бадри Есиава, Sputnik

"Фантастический" плавленый сыр

В годы Отечественной войны народа Абхазии гуманитарная помощь доставлялась в республику из республик Северного Кавказа, десятков регионов России, от зарубежной абхазской диаспоры, но отчетливее всего в памяти жителей страны сохранилась, как ее тогда называли, "гуманитарка" от Комитета Красного креста. Она отличалась стандартностью продуктовых комплектов и не совсем насыщенным вкусом, но даже такая еда в то время была на вес золота.

© Sputnik Томас Тхайцук В Сухуме снова дождь, или другая война спустя 24 года

Когда началась война, Индире Аршба было всего 13 лет. Вместе с семьей она жила в одном из сел Ткуарчала, который до победного дня находился в блокаде и не был завоеван противником. Сегодня этот город обладает высоким статусом Города-героя.

По воспоминаниям Индиры, в первые месяцы блокады местных жителей спасали запасы продуктов и то, что они успели собрать за летний сезон в своих садах и огородах. Кукурузы и домашнего скота с каждым днем становилось все меньше и меньше. Тяжелее всего приходилось жителям самого города, у которых не было собственных земельных угодий. Чтоб не умереть с голоду, отчаявшиеся люди готовы были пожертвовать имуществом ради одной только дойной коровы или буйвола. Такие сделки иногда тоже заключались.

"Мы жили в селе, и нам было немного легче, но в городе творился ужас. Я помню, как мы ходили туда за "гуманитаркой", и видела, как люди собирали какие-то щепки, чтобы разжечь огонь и заварить чай. Хотя и чая тогда не было. Люди находили какие-то травы, цветочки и без сахара пили напиток, который из них получался", — поделилась Индира.

© Sputnik / Томас Тхайцук От своего имени: абхазские кинематографисты форсируют Гумисту и прошлое

В ее памяти навсегда останется первая коробочка с гуманитарной помощью. В ней оказался плавленый сыр, от которого Индира без ума с детства. От радости и неожиданности она не смогла сдержать эмоций и с громким восклицанием подпрыгнули на месте. Несмотря на то, что этот молочный продукт сильно отличался о того, что она пробовала до войны, детскому счастью не было предела.

Из муки, которая тоже входила в продуктовую корзину того периода, испекли хлеб. Его запах наполнил дом, как в добрые времена, и война, словно, ненадолго отступила.

"Первый раз нам, конечно же, показалось, что вкусно, но после того, как утолили голод, хлеб оказался не таким вкусным. Но мы нашли применение для этой муки. Сестра делала из него тесто и нарезала, что-то похожее на макароны. Подсушили и сварили. Кажется, получалось неплохо", — рассказала Аршба.

Индира с болью в сердце вспоминает, как ее маме пришлось "прорываться" из блокадного города в Гудаутский госпиталь, чтобы доставить туда тяжелобольного сына Дмитрия. У него был врожденный порок сердца. Драгоценное время было потеряно, и парень умер, а их мама так до конца войны не смогла воссоединиться с семьей.

Розовая куртка и печенье без вкуса

Юлия из Сухума, пожалуй, никогда не забудет розовую куртку из послевоенной гуманитарной помощи, которую подарили ее сестре за хорошие отметки. Единственная отличница в классе красовалась в ней на зависть окружающим.

© Фото : Жора Цвижба Путь к свободе и независимости

"Иногда она позволяла мне носить эту куртку, и я ходила в ней с гордо поднятой головой. Тогда у нас не было возможности покупать красивые вещи и каждая новая, яркая одежда была для нас большим событием в жизни", — поделилась детскими радостями Юлия.

Немало радости Юле и ее сверстникам приносило сухое молоко из спасительных поставок. Не редко из школы домой они приходили по уши в этом белом порошке, но очень довольные.

Во время войны Рада Ажиба из Гудауты жила вместе с семьей в селе Мгудзырхва Гудаутского района, где приютили родственников из Гагры и Ткуарчала. В доме было много людей, но плодородные сельские земли и трудолюбие помогли им пережить те трагические 413 дней.

Первую гуманитарную помощь они начали получать уже после войны и раздавали ее в одной из местных школ, где выстраивались целые очереди. Женщины с детьми приходили туда за своей "долей" продуктов, в перечень которых входили макароны, мука, тушенка, подсолнечное масло, сухое молоко и печенье.

"Это было отвратительное печенье. Из-за этого вкуса я не ела печенье до недавнего времени. С того момента, когда я их впервые попробовала, мне казалось, что все печенья такие не вкусные. Сухое молоко мне тоже не нравилось, а бабушка каждое утро готовила из него кашу, но я ее не ела, за что меня часто ругали взрослые", — вспоминает Рада.

Самый драматичный момент, который Рада наблюдала в тех очередях, связан с детьми, чей отец погиб на войне. Едва этой семье выдали "гуманитарку", малышня спешно порвала пакет с сухим молоком и начала его есть руками. Эта картина частенько всплывает в ее памяти, призналась она.

В большом доме семьи Жиба из села Мгудзырхва места хватило всем. Восемь детей и пятеро взрослых нашли там свое пристанище, пока не закончилась война. Гуманитарную помощь они не получали, но и не голодали. Как это и должно быть в каждом селе, всегда находили, чем заморить червячка, но детвора не всегда довольствовалась малым.

Альбина Жиба вспоминает, как ее младшая сестра-сладкоежка устраивала истерики перед сном и требовала конфеты, не понимая, почему ей в этом отказывают.

Я тоже прекрасно помню послевоенную "гуманитарку" от Красного креста. Скажу честно, ненавидел это печенье и никогда его не ел. В абхазском языке есть фраза – "Ахы ажьара (обмануть себя-ред), чем многим тогда приходилось заниматься, довольствуясь несладкими сладостями. Сколько ни старался, не вышло.

© Sputnik / Томас Тхайцук Под угрозами: как шили первый Государственный флаг Абхазии

Продуктовые комплекты выдавали в школе, где я учился, и работала моя мама. Она раскладывала "добычу" из коробок по пакетам и давала мне в руки самый маленький из них. Если дома был свет, хотя бы напоминание о нем, электрическое напряжение не часто радовало жителей страны еще много лет, мама старалась использовать все свои кулинарные способности и приготовить из этого что-то вкусное. Учитывая все условия, думаю, без применения магии не обходилось. Если серьезно, несмотря на "скромный" вкусовые качества тех продуктов, они помогли и, возможно, спасли многих. По крайней мере, без "гуманитарки" было бы намного тяжелее пережить войну и блокаду после нее.

19 августа в 2003 году в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибло 22 человека, в числе которых оказался и видный деятель ООН Сержиу Виейра ди Меллу. Как сказано в резолюции Генеральной ассамблеи, Всемирный день гуманитарной помощи призван содействовать повышению информированности общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества в этой связи.