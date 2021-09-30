Матвиенко: в Совфеде настроены на укрепление межпарламентского диалога с Абхазией

В Абхазии отмечают День Победы и Независимости. 30 сентября 1993 года закончилась война, длившаяся 413 дней.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко от имени сенаторов и себя лично поздравила коллег из Абхазии с государственным праздником - Днем Победы и Независимости, отметив, что законодатели намерены и далее укреплять межпарламентский диалог, пишет РИА Новости.

"Народы наших стран исторически связаны крепкими узами дружбы и неизменно оказывают друг другу помощь и поддержку. Убеждена, что эта связь станет прочной основой для дальнейшего развития российско-абхазских отношений в духе доверия и взаимопонимания", – говорится в телеграмме председателя СФ на имя спикера Народного Собрания Абхазии Валерия Кварчия.

Сенатор подчеркнула, что сегодня Абхазия идет по пути строительства процветающего общества.

"Со своей стороны готова всемерно содействовать коллегам-парламентариям в их ответственной деятельности на благо братского абхазского народа", – говорится в телеграмме.

По словам Матвиенко, российские сенаторы "намерены и далее укреплять межпарламентский диалог, вносить свой вклад в развитие многопланового и плодотворного двустороннего сотрудничества".

Республика Абхазия отмечает 30 сентября День Победы и Независимости. 28 лет назад в этот день завершилась Отечественная война народа Абхазии.

Президента Аслана Бжания и народ Абхазии поздравили президент России Владимир Путин, президент Никарагуа Даниэль Ортега, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, Начальник Погрануправления ФСБ России в Абхазии, генерал-майор Андрей Кудимов, глава Представительства Приденсторвской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба.