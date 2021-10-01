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Жилая квартира загорелась в Сухуме ночью

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о происшествии поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии в 00:44 в ночь на 1 октября.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Трехкомнатная квартира загорелась на улице Красномаякской в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 00:44 в ночь на пятницу 1 октября.

Огонь ликвидировали два пожарных и два спасательных расчета.

В результате происшествия выгорела одна комната. Пострадавших нет.

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