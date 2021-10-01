Жители Адзюбжи обратятся к президенту из-за конфликта депутата Кокая с МВД

СУХУМ, 1 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Жители села Адзюбжа намерены обратиться к президенту и в Парламент в связи с инцидентом, произошедшим между представителями МВД и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 30 сентября, сообщил Sputnik глава села Дмитрий Абухба.

По его словам, в пятницу 1 октября проходит сход жителей села. С каким посылом они будут обращаться к главе государства, пока неизвестно.

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rina" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие, между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт, Кокая покинул место преступления и скрылся.

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