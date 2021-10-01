Депутаты Парламента не приняли постановление по инциденту со стрельбой в Сухуме

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rinna" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Депутаты Парламента не приняли постановление по инциденту, который произошел в Сухуме 30 сентября.

Согласно информации пресс-службы МВД Абхазии, 30 сентября депутат Парламента Гарри Кокая, находясь у ресторана "Rinna" в Сухуме, произвел несколько выстрелов в воздух. После чего Кокая, по данным МВД, проявил агрессию к сотрудникам милиции и отказался предъявить огнестрельное оружие, между депутатом и сотрудниками милиции возник конфликт.

Односельчане парламентария собрали сход в Адзюбже в пятницу, 1 октября. Они также обратились к президенту и Парламенту с требованием об отставке министра внутренних дел, а также всех причастных к происшествию сотрудников милиции. Совет села Адзюбжа заявил, что в отношении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а также депутата Парламента сотрудниками МВД были совершенны незаконные действия.

К 17:00 в пятницу, 1 октября у здания Парламента начали собираться люди, среди которых были в том числе жители села Адзюбжа. Началось внеочередное заседание сессии Парламента, прессу попросили покинуть зал заседания.

Внеочередное заседание сессии Парламента длилось более часа за закрытыми дверями, без прессы.

В проекте постановления Парламента говорилось, что высшие должностные лица МВД грубо нарушили Конституцию Абхазии, Конституционные законы и законы республики, а также совершили противоправные действия в отношении ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, депутата Парламента.

Согласно документу, генпрокурор совместно с председателем СГБ Абхазии в срок до 7 октября должен был провести необходимые следственные действия по факту инцидента, произошедшего 30 сентября, а президент Абхазии Аслан Бжания – на время следственных действий отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар, заместителя министра командира СОБРа МВД Раща Цвижба, заместителя командира СОБРа Дадына Чачхалия и иных сотрудников МВД, причастных к инциденту.

МВД Абхазии: депутат Парламента открыл стрельбу на набережной в Сухуме

Однако проект постановления не был принят депутатами. На заседании присутствовал 21 парламентарий, двое проголосовали против, двое - воздержались, 17 - за. Для принятия документа необходимо 18 голосов.