Депутат Кокая госпитализирован спустя почти двое суток после инцидента со стрельбой

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Депутат Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая госпитализирован в Республиканскую больницу спустя почти двое суток после инцидента со стрельбой и последующим конфликтом с правоохранителями. Информацию о госпитализации подтвердили Sputnik в медучреждении.

О состоянии парламентария и о том, с какими жалобами он поступил в больницу, там комментариев не дали.

По данным МВД Абхазии, вечером 30 сентября Кокая открыл стрельбу в воздух на набережной Сухума, на просьбу сдать оружие он ответил отказом и проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции. Завязалась потасовка. Известно, что депутат отмечал День Победы и Независимости вместе с группой ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов из Адзюбжи в одном из ресторанов столицы.

В интервью СМИ глава села Дмитрий Абухба подтвердил, что выстрелы в воздух "совершались ребятами" в честь праздника, но кто именно стрелял, он не видел. Конфликт с правоохранителями он назвал не дракой, потому что "драка – это когда одна сторона бьет, другая отвечает, тут такого не было, тут одна сторона избивала очень даже плотно и капитально".

Инцидент всколыхнул общественность. В частности, жители села Адзюбжа потребовали отставки главы МВД Абхазии. Кроме того, граждане потребовали провести экстренное, внеочередное заседание сессии Парламента с приглашением президента, генерального прокурора, председателя СГБ и министра ВД, чтобы дать правовую оценку действиям Дмитрия Дбар и его сотрудников.

Парламентарии собрались на внеочередное собрание 1 октября, но подготовленное постановление с осуждением действий правоохранителей не было принято - не хватило голосов. В понедельник вопрос будет рассмотрен вновь.

Генеральная прокуратура начала проверку по факту сообщения о стрельбе 30 сентября. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников МВД Абхазии, прибывших на место происшествия.