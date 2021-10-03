"Аруаа" призвала общественность выйти на митинг в связи с инцидентом 30 сентября

Пресс-конференция с участием представителей ветеранов, у которых возник конфликт с милиционерами на набережной Сухума 30 сентября, руководства ветеранской организации "Аруаа" и представителей Совета старейшин состоялась на площадке АРСМИРА 3 октября.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Ветеранская организация "Аруаа" призвала ветеранов войны и общественность провести протестный митинг в связи с инцидентом 30 сентября на набережной Сухума.

Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" призвала ветеранов выразить свой протест действиям силовиков и выйти на митинг на площади у здания Парламента в понедельник 4 октября в 11:00.

"В одиннадцать часов ночи, в дождливую погоду, на безлюдной площади эти четыре выстрела из пистолета в воздух никакой общественной опасности не представляли. А то, что сделали высшие чины МВД, попадает под статью УК Абхазии. Мы призываем ветеранов собраться и выразить протест против беспредела", – заявил руководитель "Аруаа" Тимур Гулиа.

После этого он зачитал официальное обращение ветеранской организации в связи с инцидентом.

Что произошло 30 сентября

Резонансный конфликт между сотрудниками правоохранительных органов, депутатом Парламента Гарри Кокая и ветеранами войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.

По данным МВД Абхазии, примерно в 22:15 Кокая открыл стрельбу в воздух на набережной Сухума, на просьбу сдать оружие ответил отказом и проявил агрессию по отношению к сотрудникам милиции. Завязалась потасовка. Депутат отмечал День Победы и Независимости вместе с группой ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов из Адзюбжи в одном из ресторанов столицы.

В интервью СМИ глава села Дмитрий Абухба подтвердил, что выстрелы в воздух "совершались ребятами" в честь праздника, но кто именно стрелял, он не видел. Конфликт с правоохранителями он назвал не дракой, потому что "драка – это когда одна сторона бьет, другая отвечает, тут такого не было, тут одна сторона избивала очень даже плотно и капитально".

Сам парламентарий, комментируя случившееся, не подтвердил и не опроверг свою причастность к выстрелам. На вторые сутки после инцидента он был госпитализирован в Республиканскую больницу.

Инцидент всколыхнул общественность. В частности, жители села Адзюбжа потребовали отставки главы МВД Абхазии. Кроме того, граждане потребовали провести экстренное, внеочередное заседание сессии Парламента с приглашением президента, генерального прокурора, председателя СГБ и министра ВД, чтобы дать правовую оценку действиям Дмитрия Дбар и его сотрудников.

Парламентарии собрались на внеочередное собрание 1 октября, но подготовленное постановление с осуждением действий правоохранителей не было принято - не хватило голосов. В понедельник вопрос будет рассмотрен вновь.

Генеральная прокуратура начала проверку по факту сообщения о стрельбе 30 сентября. В рамках доследственной проверки будет дана и правовая оценка действиям сотрудников МВД Абхазии.