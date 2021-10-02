Депутат Кокая опроверг свою причастность к выстрелам 30 сентября в Сухуме

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Депутат Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая прокомментировал инцидент со стрельбой в воздух на набережной Сухума ночью 30 сентября в интервью Абхазскому телевидению.

Ранее МВД сообщило, что Кокая произвел пять выстрелов в воздух из пистолета вечером в День Победы и Независимости 30 сентября.

Парламентарий рассказал, что в этот день группа ветеранов и инвалидов войны из Адзюбжи, примерно семь человек, из числа его родственников и друзей решили отметить День Победы в столице впервые за много лет и позвали его присоединиться к застолью.

"Мы посидели. Кто-то пил, кто-то не пил. уже время к 11 часам (ночи - прим.) было, заведение стало закрываться, мы вышли на улицу. Была очень плохая погода, было безлюдно, никого не было на берегу. Поддавшись эмоциям, видимо, не совладав с эмоциями, произошла эта стрельба. Кто стрелял - при встрече с министром (внутренних дел - прим.) я сказал, что это я стрелял, но это еще... пусть разбирается в этом прокуратура", - сказал Кокая.

После выстрелов, а их было произведено, по словам депутата, три-четыре, группа ветеранов вышла к фонтану к припаркованным неподалеку машинам. В это время со стороны кафе Dolce Vita по направлению к ним шли правоохранители, человек 10 во главе с министром МВД.

"Сначала мы на них внимания не обратили. Они начали (кричать - прим.), приближаясь к нам, уже метров на 15, с вопросами: "Кто стрелял? Кто стрелял!?". Мы остановились, конечно. Я увидел министра во главе этой делегации, которая быстро к нам приближалась", - рассказал участник событий.

Когда обе группы приблизились вплотную Кокая спросил у Дбар, что случилось, в связи с чем такая реакция. В ответ министр вновь повторил свой вопрос о том, кто стрелял, и стал обыскивать мужчин, сопровождавших депутата. В этот момент, по рассказу Кокая, он сказал, что стрелял, возможно, он сам и предложил главе МВД спокойно поговорить, обсудить ситуацию. На что тот ответил, что говорить не собирается и потребовал у депутата предъявить пистолет. Кокая отказался это делать, так как "не держал в руках оружие и никому не угрожал".

"После того, как я отказался дать ему пистолет, так как он не имеет права изымать у меня пистолет, чтобы все понимали, депутат - лицо неприкосновенное и не может подлежать обыску или каким-то допросам и так далее. Когда они уже начали грубую силу применять, я успел сказать Диме: "Остановись!" И с левой стороны мне нанесли удар, рядом стоящий с ним сотрудник меня ударил. Удар был очень сильный, я его вообще не ожидал и я потерял сознание и упал. Когда я в себя пришел, потасовка шла, я встал, и опять кто-то меня ударил. Пистолет является моим личным имуществом, который в этот момент был у меня за пазухой, к нему никто не прикасался, никаких сопротивлений не оказывал, они у меня его силой выкрали и унесли с собой", - заявил Кокая.

Он подчеркнул, что законного изъятия оружия не было.

"Они у меня его не изымали, не было никаких понятых. Они не имела права, во-первых, это делать, потому что я никому не причинял угрозы, не применял силу, я спокойно шел по берегу. А стрелявшие на берегу им даже на тот момент не были известны. Только мое (слово - прим.). Может, я вообще себя оговорить мог, может, из-каких-то побуждений сказал, что они старшие, взял на себя (вину - прим.). Хотя понятно, что депутат не имеет права стрелять. В этот праздник кто-то и может такое себе позволить, у нас бывает, ни для кого это секретом не должно быть, но это никто не поощряет и я в том числе", - отметил парламентарий.

Дбар прокомментировал инцидент со стрельбой в Сухуме

Кокая уточнил свою позицию относительно того, что депутат не должен пользоваться неприкосновенностью и стрелять в общественном месте или угрожать общественной безопасности.

В субботу, на вторые сутки после инцидента на набережной депутат был госпитализирован в Республиканскую больницу. О его самочувствии не сообщается.

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