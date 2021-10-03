Руслан Хашиг предложил ряд мер по разрешению ситуации, вызванной стрельбой в Сухуме

Резонансный конфликт между сотрудниками правоохранительных органов, депутатом Парламента Гарри Кокая и ветеранами войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после празднования Дня Победы.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Член Общественной палаты Абхазии, известный абхазский журналист Руслан Хашиг прокомментировал резонансный инцидент со стрельбой в Сухуме с участием правоохранителей, ветеранов войны и депутатов Парламента.

Генпрокуратура Абхазии проводит проверку по факту стрельбы в воздух ночью 30 сентября, открытой, по данным следствия, депутатом Парламента Гарри Кокая в Сухуме, и даст правовую оценку действиям павоохранителей, прибывших на место происшествия. Прокуратура Сухума начала проверку по факту стрельбы из автомата у здания МВД той же ночью, совершенной, по предварительным данным, другим депутатом Народного Собрания Алмасханом Ардзинба.

"Любой конфликт в условиях Абхазии плавно перерастает в кризис. Когда власть запаздывала с принятием адекватных решений, кризис становился разрушительным для государства. За примерами далеко ходить не надо, вспомните истории последних 20 лет", – написал он на своей странице в Facebook.

В нынешней ситуации, когда представители сразу двух ветвей власти вовлечены в конфликт, а в числе пострадавших оказались ветераны войны, надо принимать нестандартные решения, считает общественный деятель.

Он обратил внимание, что в республике в таких случаях начинает разворачиваться информационная кампания по выяснению, кто прав, кто виноват.

Далее Хашиг предложил ряд шагов для того, чтобы не усугубить политическую ситуацию, а общество поверило в объективность расследования:

министр внутренних дел своим приказом временно отстраняет должностных лиц МВД на период следствия;

президент временно отстраняет министра внутренних дел на период следствия;

депутаты Парламента, вовлеченные в конфликт, инициируют процедуру о временном приостановлении статуса о своей неприкосновенности;

если депутаты не инициировали предыдущий вопрос, а президент временно отстранил министра внутренних дел, Парламент своим решением дает согласие о снятии неприкосновенности с тех депутатов, на кого Генпрокуратура предоставит материалы в рамках предварительного расследования;

политические партии и ветеранские организации в условиях временного отстранения должностных лиц, вовлеченных в конфликт, воздерживаются от проведения политических акций на период проведения следствия Генеральной прокуратурой Абхазии.

Журналист отметил, что в интересах государства эти меры "должны были быть реализованы еще вчера", но и сегодня не поздно, исходя из логики безопасности страны.