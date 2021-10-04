18:54 04 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.92
  • EUR84.64
Поиск

Митингующие у здания Парламента Абхазии не расходятся

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (31)
89611
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/0a/04/1033341425.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211004/1033343117/-Mitinguyuschie-u-zdaniya-Parlamenta-Abkhazii-ne-raskhodyatsya.html

Собравшиеся у Парламента не согласны с принятыми мерами по инциденту с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Собравшиеся у Парламента Абхазии не расходятся, площадь покинули вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совбеза Сергей Шамба, которые призывали людей разойтись и дождаться итогов прокурорской проверки инцидента с участием ветеранов войны, депутатов и сотрудников милиции.

Среди митингующих звучали призывы немедленной и окончательной отставки главы МВД Дмитрия Дбар, кто-то высказывался о необходимости ареста всех причастных к инциденту сотрудников милиции.

Гунба и Шамба отметили, что президент будет принимать окончательное решение после того, как Генпрокуратура завершит проверку и соберет все материалы.

В рядах собравшихся также прозвучало требование, чтобы президент лично вышел и сообщил об итогах переговоров с делегацией ветеранов из Адзюбжи.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар.

С утра 4 октября у комплекса правительственных зданий Абхазии собрались силовики, в том числе силы Центра спецназначения.

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (31)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лагерь афганских беженцев на белорусско-польской границе
Совместные полеты экипажей армейской авиации на учении "Селенга-2021" в Монголии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться