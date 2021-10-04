Митингующие у здания Парламента Абхазии не расходятся

Собравшиеся у Парламента не согласны с принятыми мерами по инциденту с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Собравшиеся у Парламента Абхазии не расходятся, площадь покинули вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совбеза Сергей Шамба, которые призывали людей разойтись и дождаться итогов прокурорской проверки инцидента с участием ветеранов войны, депутатов и сотрудников милиции.

Среди митингующих звучали призывы немедленной и окончательной отставки главы МВД Дмитрия Дбар, кто-то высказывался о необходимости ареста всех причастных к инциденту сотрудников милиции.

Гунба и Шамба отметили, что президент будет принимать окончательное решение после того, как Генпрокуратура завершит проверку и соберет все материалы.

В рядах собравшихся также прозвучало требование, чтобы президент лично вышел и сообщил об итогах переговоров с делегацией ветеранов из Адзюбжи.

Конфликт между депутатом Гарри Кокая, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудниками МВД произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября. Генпрокуратура проводит процессуальную проверку этого инцидента.

Позже, в ночь с 30 сентября на 1 октября, по сообщению пресс-службы МВД, депутат Алмасхан Ардзинба подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного и хранимого при себе автомата Калашникова, после чего скрылся с места.

На время проведения расследования сотрудники милиции, участвовавшие в инциденте, отстранены. Глава государства, прервавший свой визит в Москву, также принял временную отставку главы МВД Дмитрия Дбар.

С утра 4 октября у комплекса правительственных зданий Абхазии собрались силовики, в том числе силы Центра спецназначения.