Митинги и прокурорская проверка: конфликт между МВД, депутатами и ветеранами Абхазии

В День Победы и Независимости Абхазии на набережной Махаджиров в Сухуме произошел конфликт между сотрудниками МВД Абхазии, депутатом Парламента республики Гарри Кокая и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа.

В пятницу 1 октября на внеочередном заседании сессии Парламента депутаты не приняли постановление по инциденту на набережной Сухума. Проект документа не набрал необходимого количества голосов и парламентарии договорились встретиться еще раз по этому вопросу в понедельник 4 октября.

3 октября президент Абхазии Аслан Бжания, прервавший рабочий визит в Москву, провел совещание с силовыми структурами. По итогам на время проведения расследования по собственному желанию был отстранен глава МВД Дмитрий Дбар, а также все сотрудники милиции, причастные к инциденту.

По приказу президента республики из-за внеочередного заседания Парламента 4 октября и намечающегося в тот же день митинга ветеранов в столице усилили меры безопасности.

Sputnik

Утром 4 октября у комплекса правительственных зданий для охраны выстроились сотрудники силовых органов. В Парламенте прошло рабочее совещание, в котором приняли участие генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, его заместители, глава СГБ Роберт Киут.

В начале совещания спикер Валерий Кварчия отметил, что предпринятые меры по ситуации с конфликтом между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и сотрудниками милиции достаточны, чтобы разобраться в ситуации объективно.

В ходе обсуждения депутаты высказали свои мнения о способе разрешения конфликта и в целом об инциденте. Так, депутат Натали Смыр заявила, что категорически против снятия неприкосновенности с депутатов. Она считает, что это поставит под удар народных избранников и любое их мнение, неугодное кому-то, может быть опасным для жизни. В то же время депутат заявила, что Кокая в ситуации на набережной поступил неправильно.

Депутат Гарри Кокая в свою очередь рассказал, что 30 сентября во время празднования Дня Победы и Независимости он поддался эмоциям и выстрелил в воздух на набережной Сухума, за что извинился перед своими избирателями и народом.

Кокая заявил, что готов в полной мере нести ответственность и не собирается "пользоваться депутатской неприкосновенностью", после чего удалился, отметив, что в дальнейшем обсуждении участвовать не будет. Позже депутат вернулся и занял место рядом с журналистами.

Прокомментировал ситуацию и Алмасхан Ардзинба, который, по информации пресс-службы МВД, в ночь с 30 сентября на 1 октября подъехал к зданию ведомства и произвел 20 выстрелов из автомата Калашникова, после чего скрылся с места. Он заявил, что "никакой стрельбы в сторону здания МВД не было".

Сроки проверки

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил депутатам, что, согласно законодательству, правовую оценку инциденту ведомство может дать в срок от пяти до 60 дней. Он добавил, что продолжается сбор доказательств, необходима полная всесторонняя проверка обстоятельств, опрошены не все ветераны войны, участвовавшие в инциденте.

Адгур Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инцидентам, но если этого времени будет недостаточно, то по закону у него есть право продлить сроки расследования.

Депутат Леонид Чамагуа предложил пригласить генпрокурора в Парламент с промежуточными результатами в пятницу или понедельник, чтобы люди понимали, что дело не пущено на самотек.

После этого рабочее совещание завершилось.

Без политики

Пока в Парламенте шло рабочее совещание, делегация ветеранов из Адзюбжи встретилась с президентом Асланом Бжания и потребовала окончательной отставки Дмитрия Дбар.

Президент заявил, что будет принимать решение после проведения Генпрокуратурой проверки. Президент обратился к ветеранам и попросил их дать следствию время для проведения проверки, а также не политизировать ситуацию.

"Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос", – сказал президент.

Тем не менее после завершения совещания в Парламенте люди, собравшиеся перед зданием Парламента, не расходились еще около трех с половиной часов.

К митингующим вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, они призвали людей разойтись и рассказали об итогах встречи президента и делегации из Адзюбжи.

Среди митингующих звучали призывы немедленной и окончательной отставки главы МВД Дмитрия Дбар, кто-то высказывался о необходимости ареста всех причастных к инциденту сотрудников милиции.

В рядах собравшихся также прозвучало требование, чтобы президент лично вышел и сообщил об итогах переговоров с делегацией ветеранов из Адзюбжи.

Уговоры представителей власти разойтись на собравшихся не подействовали.

Собравшиеся у Парламента разошлись примерно к 15:30 после обращения к ним ветерана войны Гиви Допуа. Узнать у депутатов, как решился вопрос, планируется в понедельник 11 октября.