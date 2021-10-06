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Водопроводную сеть в Новом Афоне заменят по Инвестпрограмме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На реконструкцию водопроводной сети в Новом Афоне выделили по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии около 80 миллионов рублей.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Около 15 километров водопроводной сети заменят в Новом Афоне по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Нового Афона Темур Отырба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Производится реконструкция водопроводных сетей протяженностью порядка 15 километров. Проект охватит весь город. Работы начались около одного месяца назад, их планируется завершить в течение двух лет в рамках первого этапа проектных работ", – отметил он.

Отырба добавил, что сметная стоимость проекта по Инвестпрограмме составляет около 80 миллионов рублей. Глава города уточнил, что в целом водоснабжение в Новом Афоне стабильное, но проблемы регулярно возникают, так как трубы изношены и нуждаются в замене.

Вторым и третьим этапами, в случае включения в Инвестиционную программу последующих лет, станет строительство нескольких насосных станций и реконструкция водохранилищ, функционирующих в настоящее время.

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