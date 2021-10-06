Водопроводную сеть в Новом Афоне заменят по Инвестпрограмме

На реконструкцию водопроводной сети в Новом Афоне выделили по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии около 80 миллионов рублей.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Около 15 километров водопроводной сети заменят в Новом Афоне по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Нового Афона Темур Отырба.

"Производится реконструкция водопроводных сетей протяженностью порядка 15 километров. Проект охватит весь город. Работы начались около одного месяца назад, их планируется завершить в течение двух лет в рамках первого этапа проектных работ", – отметил он.

Отырба добавил, что сметная стоимость проекта по Инвестпрограмме составляет около 80 миллионов рублей. Глава города уточнил, что в целом водоснабжение в Новом Афоне стабильное, но проблемы регулярно возникают, так как трубы изношены и нуждаются в замене.

Вторым и третьим этапами, в случае включения в Инвестиционную программу последующих лет, станет строительство нескольких насосных станций и реконструкция водохранилищ, функционирующих в настоящее время.

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