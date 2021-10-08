17:33 08 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.99
  • EUR83.12
Поиск
Сбор винограда

Гудаутский район потерял больше половины урожая винограда из-за непогоды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
247 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/14/1033072784.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211008/1033374833/Gudautskiy-rayon-poteryal-bolshe-poloviny-urozhaya-vinograda-iz-za-nepogody.html

Всего в Гудаутском районе примерно 200 гектаров насаждений винограда, с которых в прошлом году крестьяне собрали около 1800 тонн этой ягоды.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Больше половины урожая винограда испортилось в Гудаутском районе из-за погоды в 2021 году, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

Сбор винограда в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Союз виноделов России оценил прогнозы цен на виноград

"Планировали в этом году собрать около 1500 тонн винограда, но будет гораздо меньше из-за резких смен погодных условий. Летом была засуха, а перед созреванием винограда пошли сильные дожди, и произошло переувлажнение. Плоды потрескались. Также распространилось заболевание милдью, которое появляется из-за испарения. От него плоды чернеют и гниют. Мы потеряли около 70% урожая", – отметил Кварацхелия.

В сезоне 2020 года крестьяне собрали 1800 тонн этой ягоды. Этой осенью, по подсчетам Кварацхелия, удастся собрать около 1000 тонн, но уже не такой качественной сельхозпродукции.

Кварацхелия считает, что из такого винограда сделать хорошее вино не получится, но урожай пригоден для варки домашней чачи.

"Конечно, вино тоже будут делать, но качество и количество его уже будет не то. Обычно такой виноград пускают на водку. Скорее всего, в этом году будет больше чачи, чем вина", – сказал он.

Всего в Гудаутском районе около 200 гектаров насаждений винограда. Самые большие плантации этой ягоды расположены в селах Дурипш, Лыхны, Ачандара, Хуап.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Там, где рождаются айсберги: ледник Эки в Гренландии
Юшков: как Европа хотела обвести Россию вокруг пальца, но получила газ по 2000 долларов
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться