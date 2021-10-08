Гудаутский район потерял больше половины урожая винограда из-за непогоды

Всего в Гудаутском районе примерно 200 гектаров насаждений винограда, с которых в прошлом году крестьяне собрали около 1800 тонн этой ягоды.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Больше половины урожая винограда испортилось в Гудаутском районе из-за погоды в 2021 году, рассказал корреспонденту Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"Планировали в этом году собрать около 1500 тонн винограда, но будет гораздо меньше из-за резких смен погодных условий. Летом была засуха, а перед созреванием винограда пошли сильные дожди, и произошло переувлажнение. Плоды потрескались. Также распространилось заболевание милдью, которое появляется из-за испарения. От него плоды чернеют и гниют. Мы потеряли около 70% урожая", – отметил Кварацхелия.

В сезоне 2020 года крестьяне собрали 1800 тонн этой ягоды. Этой осенью, по подсчетам Кварацхелия, удастся собрать около 1000 тонн, но уже не такой качественной сельхозпродукции.

Кварацхелия считает, что из такого винограда сделать хорошее вино не получится, но урожай пригоден для варки домашней чачи.

"Конечно, вино тоже будут делать, но качество и количество его уже будет не то. Обычно такой виноград пускают на водку. Скорее всего, в этом году будет больше чачи, чем вина", – сказал он.

Всего в Гудаутском районе около 200 гектаров насаждений винограда. Самые большие плантации этой ягоды расположены в селах Дурипш, Лыхны, Ачандара, Хуап.

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