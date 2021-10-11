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Адзюбжинцы решили дождаться приезда президента и завершили митинг

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В Абхазии
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Стрельба в Сухуме 30 сентября (45)
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Ветераны и их единомышленники собрались сегодня у въезда в село Адзюбжа, ожидая итогов доследственной поверки инцидента Генпрокуратурой.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Жители Адзюбжи, вышедшие в понедельник на митинг, сошлись на том, что дождутся приезда президента для решения вопроса о полной отставке главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар. Об этом заявил представитель ветеранов Адзюбжи Зураб Кокая.

Ранее сегодня делегация из Адзюбжи в составе главы села, двух ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителя Совета старейшин пришла на встречу с руководством страны, настаивая на том, что министр внутренних дел должен полностью сложить с себя полномочия. Беседа продлилась около двух часов. Адзюбжинцев призвали дождаться президента для решения вопроса об отставке Дбар, заверив их в том, что решение удовлетворит ветеранов. Членам делегации сказали, что Дмитрий Дбар, "скорее всего, будет освобожден от должности" и вопрос будет решен в их пользу, когда приедет президент.

В эти дни Бжания находится с рабочим визитом в Москве, где проводит переговоры в правительстве России.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Адзюбжинцев призвали дождаться президента для решения вопроса об отставке Дбар

По итогам встречи делегатов из Адзюбжи с руководством Абхазии сельчане еще около часа спорили о том, что делать дальше. Часть собравшихся согласилась с тем, что нужно дождаться решения президента, остальные возмутились такой позицией. Звучали призывы с требованием незамедлительного решения вопроса, некоторые митингующие предлагали также отправиться к комплексу правительственных зданий или перекрыть дорогу.

Ветераны и их единомышленники собрались у въезда в село Адзюбжа, ожидая итогов доследственной поверки инцидента Генпрокуратурой, после их оглашения они настаивают на полной отставке министра внутренних дел и его замов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Генпрокуратура возбудила уголовные дела по инциденту со стрельбой в Сухуме

В понедельник, 11 октября, генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.

Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.

 

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (45)

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