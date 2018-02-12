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Взрыв баллона с газом на карнавале в Боливии

В результате взрыва на карнавале в Боливии погиб 21 человек

© REUTERS/ DAVID MERCADO
Происшествия
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В одной из палаток уличной еды в результате утечки газа произошел взрыв, ударная волна от которого достигла 50 метров.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Число погибших в Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро составило 21 человек, более 70 получили ранения, сообщил в воскресенье командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса, сообщает РИА Новостти.

Как было установлено, взорвался газовый баллон в одной из палаток уличной еды, которая располагалась по ходу движения праздничного шествия. Причиной взрыва стало горячее масло, которое в ходе приготовления еды попадало на полимерный шланг газового баллона и повредило его. В результате утечки и произошел взрыв, ударная волна от которого достигла 50 метров.

Как заявил командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса, при взрыве в Оруро ранения получили 47 человек. Еще 13 погибли в дорожных инцидентах.

Президент Боливии Эво Моралес разместил на своей страничке в соцсети Twitter соболезнования близким погибших и пострадавших и пообещал оказать помощь их семьям.

​Карнавал в боливийском городе Оруро является крупнейшим праздничным шествием в стране.




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