В результате взрыва на карнавале в Боливии погиб 21 человек

В одной из палаток уличной еды в результате утечки газа произошел взрыв, ударная волна от которого достигла 50 метров.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Число погибших в Боливии в ходе первого дня проведения фольклорного карнавала в городе Оруро составило 21 человек, более 70 получили ранения, сообщил в воскресенье командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса, сообщает РИА Новостти.

Как было установлено, взорвался газовый баллон в одной из палаток уличной еды, которая располагалась по ходу движения праздничного шествия. Причиной взрыва стало горячее масло, которое в ходе приготовления еды попадало на полимерный шланг газового баллона и повредило его. В результате утечки и произошел взрыв, ударная волна от которого достигла 50 метров.

Как заявил командующий национальной полицией страны Фаустино Мендоса, при взрыве в Оруро ранения получили 47 человек. Еще 13 погибли в дорожных инцидентах.

Президент Боливии Эво Моралес разместил на своей страничке в соцсети Twitter соболезнования близким погибших и пострадавших и пообещал оказать помощь их семьям.

Muy consternado recibimos noticia de muertes registradas por explosión de garrafa de gas cerca de la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro. Toda nuestra solidaridad a las familias de víctimas. Prestaremos ayuda necesaria a heridos. Que se establezcan las causas de la tragedia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 февраля 2018 г.

​Карнавал в боливийском городе Оруро является крупнейшим праздничным шествием в стране.