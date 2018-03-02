Мощный взрыв прогремел в Кабуле

​По словам очевидцев, которые передает телеканал Tolo News, целью взрыва мог быть конвой иностранных сил. Также, очевидцы сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. В пятницу утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) 2 марта 2018 г.

​​Террорист-смертник подорвал себя в районе Кабула PD9.

​​По словам очевидцев, которые передает телеканал Tolo News, целью взрыва мог быть конвой иностранных сил. Также, очевидцы сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших.

BREAKING: A police official in Afghanistan says there has been a large explosion in eastern Kabul. pic.twitter.com/Soo57dGrJu — John Soe (@JohnSoe017) 2 марта 2018 г.

​​В свою очередь, представитель заместителя МВД Афганистана Нусрат Рахими заявил, что в результате взрыва пострадали четверо. Данные о погибших он не приводит.



