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Афганский полицейский. Архивное фото

Мощный взрыв прогремел в Кабуле

© REUTERS/ Stringer
Происшествия
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​По словам очевидцев, которые передает телеканал Tolo News, целью взрыва мог быть конвой иностранных сил. Также, очевидцы сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. В пятницу утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

​​Террорист-смертник подорвал себя в районе Кабула PD9.

​​По словам очевидцев, которые передает телеканал Tolo News, целью взрыва мог быть конвой иностранных сил. Также, очевидцы сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших.

​​В свою очередь, представитель заместителя МВД Афганистана Нусрат Рахими заявил, что в результате взрыва пострадали четверо. Данные о погибших он не приводит.

 





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