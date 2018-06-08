"Королевская" кража: Сухумский ботсад лишился редкого экземпляра

СУХУМ, 8 июн – Sputnik. Неизвестные около двух недель назад украли из Ботанического сада Сухума редкое коллекционное водное растение Викторию королевскую, сообщил Sputnik заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия.

"Виктория регия, или королевская кувшинка была украдена из пруда около двух недель назад прямо из горшка. Это очень крупное, красивое растение. Цветет только ночью. К утру, как только появляется солнце, цветок закрывается. Очень интересное растение с биологической точки зрения. В Институте ботаники происшествие сильно расстроило нас всех", – пожаловался Бебия.

Виктория королевская – сугубо тропическое растение. Кувшинка требует большого ухода и много тепла. Прежде чем высадить кувшинку в пруд, работникам Ботанического сада пришлось долгое время держать ее в оранжерее.

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"Мы когда-то достали семена и вырастили сами в очень трудных условиях. Трудоемкая работа. Для выращивания Виктории королевской в оранжерее необходимо постоянно иметь теплую воду – градусов 20-25 должна быть, так как это сугубо тропическое растение. Выращивать очень сложно. Вырастили в теплице и наконец высадили в пруду — и вот, кто-то украл", — с огорчением поведал Сергей Бебия.

Украденное растение редкое, семена достать трудно. Работники Института ботаники уже обзвонили своих зарубежных коллег. Но пока все безрезультатно.

© Фото: pustunchik Виктория регия — самая большая кувшинка в мире

"Виктория королевская – гордость для любого ботанического сада мира. Мы созвонились со всеми ботаническими садами бывшего Союза, но нигде не можем найти семена, чтобы снова размножить это растение и представить его для открытого обозрения. Это самое интересное растение для ботаники. Наши туристы были очень удивлены, что мы можем такие растения выращивать. Возможно, мы еще сможем достать семена. Но, понимаете, руки опускаются, когда воруют, – сетует научный сотрудник. – Для чего делать, для чего выращивать, если это уничтожается одним махом людьми, у которых сознание на самом низком уровне. Этот человек не будет сам смотреть за растением, он продаст его какому-нибудь состоятельному человеку для личного удовольствия где-нибудь на вилле. Более того, еще одно уникальное коллекционное растение тоже выкрали из Ботанического сада, выкопали из грунта. Это клен дланевидный красной формы".

© Sputnik Томас Тхайцук Цветет и пахнет. Из истории Сухумского ботанического сада

После пропажи коллекционных растений в Ботаническом саду Сухума усилили охрану.

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Виктория регия, или королевская – многолетнее водное растение. Листья достигают до двух метров, могут выдерживать на воде груз до 35 килограммов. Цветок Виктории распускается раз в году и только ночью.

Клен японский – очень редкий вид дерева, в России растет только на юге острова Кунашир. Считается самым декоративным и эффектным деревом. Летом и осенью завораживает красотой своих листьев, а зимой – необычным строением кроны, с великим множеством тонких ветвей.

История Сухумского ботанического сада берет свое начало в XIX веке. Он расположился на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сергей Бебия: 100 видов растений находятся под угрозой исчезновения

На сад лекарственных растений обратил внимание начальник Черноморской линии укрепления Николай Раевский. При его содействии сад в 1840 году переходит на попечение казны военного ведомства под названием "Сухумский военно-ботанический сад", и Владислав Багриновский становится его первым заведующим.

С годами сад приобрел большую популярность. В Ботаническом саду собрано до пяти тысяч видов и сортов растений со всего земного шара. Здесь большое разнообразие экзотических растений. произрастают не только типичные для субтропического климата растения, но и редкие экземпляры деревьев, кустарников, цветов. Главная достопримечательность сада –кавказская липа, которая росла здесь еще задолго до его основания, — дереву более 300 лет.

На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии Наук Абхазии.