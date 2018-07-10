Наводнение в Японии унесло жизни более 130 человек

Генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга рассказал, что десять человек числятся без вести пропавшими, а местонахождение еще 78 пока не удалось подтвердить.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Жертвами наводнения в Японии стали 134 человека, судьба еще 88 жителей страны неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Есихидэ Суга.

© AP Photo. Mehmet Yirun/DHA-Depo Photos Более двадцати человек стали жертвами крушения поезда в Турции

По его словам, официально пропавшими без вести считаются десять человек, местонахождение еще 78 жителей пока подтвердить не удалось. Он также рассказал, что на помощь пострадавшим районам выделено два миллиарда иен (15,4 миллионов евро).

Наводнение в Японии вызвано ливневыми дождями, которые обрушились на юго-западные и центральные районы страны, после чего произошли паводки и оползни, а также оказались затоплены несколько городов. Отмечается, что масштаб бедствия до сих пор не ясен.

К вечеру понедельника спасателям удалось вывезти около 1,8 тысячи жителей страны, в пунктах эвакуации уже размещены более 11 тысяч человек, а более 20 тысяч домов оставались без электричества.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение об отмене запланированной на 11-18 июля поездки в Европу и на Ближний Восток в связи с ситуацией в стране. Глава Евросовета Дональд Туск объявил, что ЕС может перенести саммит, в котором должен был участвовать японский премьер, и провести переговоры на следующей неделе.