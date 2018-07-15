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Оградительная сигнальная лента. Архивное фото.

Убийство произошло в селе Бармыш

© Sputnik . Табылды Кадырбеков
Происшествия
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По сообщению Генеральной прокуратуры Абхазии, преступление произошло около 20:30.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Убийство произошло в селе Бармыш Гудаутского района в воскресенье 15 июля, сообщил Sputnik исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"Потерпевший Адгур Махария был доставлен в гагрскую больницу, где от полученных ранений скончался. Осмотр трупа пока не произведен, но убитый получил множественные ранения из автомата", — добавил он.

Следственная группа выехала на место преступления для изучения всех обстоятельств произошедшего убийства.

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