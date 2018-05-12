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"Привет, оружие!", или Как трансформируется традиция

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Колумнисты
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Астанда Ардзинба
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Несколько дней назад в сети распространилось видео стрельбы из люка машины. Предполагалось, что молодые люди, открывшие автоматный огонь в городе, ехали в составе свадебного кортежа. Автор видео его вскоре удалил, но обсуждение инцидента продолжилось.

Однако, если одни жители республики возмущались, то другие одобряли, ссылаясь на древнюю традицию стрельбы на абхазских свадьбах.

В Абхазии парень открыл автоматный огонь из люка автомобиля
© Instagram
"Давай стреляй!": в Абхазии парень открыл автоматный огонь из люка автомобиля

"Люди так выражают свою радость", — поясняли комментаторы.

О культуре

Свадебные обряды в Абхазии издревле сопровождаются различными ритуалами. Многие из них, такие как, например, покрытие невесты черным полотном или поклонение очагу, уже утеряны. Стрельба из ружей, как и скрещивание кинжалов над головой невесты при вводе в дом, действительно древняя традиция, и подразумевает она отпугивание злых духов.

Но, как подчеркивают этнографы, речь идет о залпе в воздух из охотничьего ружья при вводе невесты в дом, о стрельбе же из автомата на полном ходу из машины, как о средстве выражения своей радости, в источниках не упоминается.

У абхазов издревле существовала культура обращения с оружием. Его трепетно почитали, а не обнажали и размахивали им без надобности. В старину владелец ружья или ножа знал, как с ним обращаться, в каких случаях применять. Считалось верхом неприличия демонстрировать свою силу с использованием оружия.

Культа оружия в традиционной абхазской культуре не было, в отличие от культа кузни или металла. Тем не менее правила ношения и обращения с оружием были строго регламентированы.

Оружие
CC0
Не грозите Южному Кавказу: к вопросу о личном оружии

Стрелять или не стрелять – вот в чем вопрос

Совпадение ли, но накануне появления видео, пришла новость из Турции, где прошел праздник в абхазском селе Балбалы по случаю введения запрета на стрельбу на абхазских свадьбах.

Запрет, наложенный абхазскими старейшинами диаспоры после очередного несчастного случая на свадьбе, строго соблюдается молодежью уже 14 лет. Для правоохранительной системы Турции это стало большим подспорьем. О чем сказал и сам министр внутренних дел Турции Сулейман Соулу, прибывший на праздник лично поблагодарить абхазскую молодежь за неукоснительное исполнение этого решения.

В Абхазии это известие приняли с нескрываемой гордостью. Высказанное Соулу восхищение тем, как молодежь почитает слово старших, было встречено особенно тепло. Ведь почитание старших – также древняя абхазская традиция.

Воз и ныне там

В контексте этих двух событий в Абхазии снова заговорили о регистрации оружия.

Со времен Отечественной войны народа Абхазии, а это уже 25 лет, практически в каждом абхазском доме хранится огнестрельное оружие. В каком точно количестве никому достоверно не известно, поскольку владельцы оружия не торопятся его регистрировать.

Охота
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оборот оружия по-абхазски

О необходимости поставить на учет все стволы в стране, а неучтенные изъять, заявлял секретарь Совбеза республики в марте этого года. Однако представляется, что видения того, как это осуществить, у властей нет. А потому воз и ныне там.

Как правило, после очередных преступлений, в которых фигурирует незаконное оружие, в обществе разворачиваются широкие дискуссии. Но дальше обсуждений дело так и не продвинулось. В частности, проект закона "Об оружии", который должен был бы определить правила ношения и хранения, отложен парламентариями до лучших времен или до очередного резонансного дела.

Отсрочка связана во многом с тем, что вопрос "нервный" и вызывает резкое недовольство у значительной части общества. Тему даже пытаются представить как табуированную, выискивая иностранных агентов в республике, поставивших себе цель разоружить абхазский народ. А принимать непопулярные решения охотников немного.

В то же время оружие оказывается в руках людей, которые обращаться с ним не умеют. Как не взывали общественные деятели к соблюдению традиционной культуры ношения оружия, как ни просили придерживаться канонов рыцарского кодекса Апсуара, выясняется, что о культуре этой многие знают поверхностно. Потому и залп в воздух против злых духов трансформировался в автоматную очередь на полном ходу из машины. Обряд избавления от злых духов, видимо, многим не помешает. Хотелось бы без жертв.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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