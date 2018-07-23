Разгул стихии на Кубани: смерчи, ливни и град могут накрыть регион

На прошлой неделе сотни людей в Краснодарском крае стали свидетелями возникновения смерчей над Черным морем.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. На побережье Черного моря от Анапы до Магри могут сформироваться новые смерчи, предупреждает Южный региональный центр МЧС России.

По словам спасателей, смерчи, ливни и шквалистый ветер могут обрушиться на Краснодарский край в ближайшие дни, до конца суток 23 июля, а также в течение суток 24 июля, ночью и утром 25 июля.

На Кубани также прогнозируются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Уровень воды может достичь неблагоприятных отметок.

Воронка над морем: смерч после ливня в Краснодарском крае>>

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением причалов, морских судов, а также подтопление пониженных участков, повреждение кровли домов и порывы линий связи. Возможен риск для жизни людей.

