В Японии прогнозируют катастрофическое извержение вулкана

Главное метеорологическое управление повысило уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации".

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью катастрофического извержения вулкана на юго-западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

© REUTERS / Issei Kato Наводнение в Японии стало причиной гибели почти 200 человек

Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, которое может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

"Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться", — сообщило управление.

Ведомство попросило граждан в радиусе трех километров от вулкана Синдакэ в населенных районах соблюдать крайнюю осторожность, так как возможно падение больших вулканических камней и течение лавы.

В мае 2015 года на Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана. Было эвакуировано все население острова. Тогда уровень опасности был повышен до 5. Жители смогли вернуться только в декабре того же года.