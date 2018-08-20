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Неизвестные обстреляли американское посольство в Анкаре

© Sputnik . Антон Денисов
Происшествия
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Полиция Турции прибыла на место происшествия и начала поиск стрелявших.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Группа людей обстреляла здание посольства США в Анкаре, пострадавших нет, передает РИА Новости в понедельник со ссылкой на телеканал Haberturk.

Турецкий флаг. Архивное фото.
© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США

Пассажиры белого легкового автомобиля,  проезжавшего по бульвару Ататюрка, открыли огонь по посольству в 5:00. Было произведено 4-5 выстрелов. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

На место происшествия прибыли наряды полиции, начат поиск стрелявших.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.



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