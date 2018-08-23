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Сотрудники французской полиции, фото из архива

Неизвестный напал на людей в Париже: есть погибшие

© REUTERS / Benoit Tessier
Происшествия
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Ответственность за нападение на людей в Париже взяла на себя запрещенная радикальная террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на людей с ножом в коммуне Трапп под Парижем, в результате чего погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, сообщает префектура полиции департамента Ивелин парижского региона, пишет РИА Новости.

По информации радиостанции France Info, злоумышленник находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции (Fiché S).

Полиция ликвидировала преступника.

Глава МВД Франции Жерар Коллон выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим и отметил быстроту реакции и мобильность сил правопорядка.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная радикальная террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq.



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    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

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