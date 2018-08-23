Неизвестный напал на людей в Париже: есть погибшие

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на людей с ножом в коммуне Трапп под Парижем, в результате чего погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, сообщает префектура полиции департамента Ивелин парижского региона, пишет РИА Новости.
По информации радиостанции France Info, злоумышленник находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции (Fiché S).
Полиция ликвидировала преступника.
Глава МВД Франции Жерар Коллон выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим и отметил быстроту реакции и мобильность сил правопорядка.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная радикальная террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq.