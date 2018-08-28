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Задержан подозреваемый в краже 30 миллионов рублей в Сочи

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Происшествия
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24 августа неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле с абхазскими номерами, украли у сочинца сумку с 30 миллионами рублей. В связи с этим полицейские объявили в городе план "Перехват". На грабителей была составлена ориентировка. К поискам молодых людей присоединилось и МВД Республики Абхазия.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Полицейские Сочи задержали подозреваемого в похищении у мужчины 30 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожном вокзале города Сочи сотрудниками полиции задержан 53-летний приезжий из одной из республик Северного Кавказа, схожий по приметам с одним из разыскиваемых. При проведении личного досмотра у него обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.

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Уточняется, что в настоящее время полицейскими продолжается проведение мероприятий, направленных на установление и задержание всех лиц, причастных к совершению данного преступления.

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© Sputnik . Георгий Зимарев
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По сообщению Волк, в дежурную часть УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю обратился местный житель, который сообщил, что снял в банке крупную сумму денег и ехал на автомобиле со своими знакомыми.

"В тот момент, когда заявитель ненадолго покинул транспортное средство, рядом остановилась иномарка. Двое неизвестных в масках вышли из автомобиля и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им сумку с деньгами. После того как их требования были выполнены, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей", — сообщила Волк.

По информации официального представителя МВД, в городе были введены планы "Перехват" и "Сирена", полицейские составили ориентировки на розыск предполагаемых преступников и автомобиля, на котором они передвигались.



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