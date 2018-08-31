Проверка на огонь: готовы ли школы и сады Абхазии к защите от пожаров

Уже больше недели в Абхазии идут проверки школ на противопожарную безопасность. О том, как школы и сады подготовились к приему детей и какие нарушения выявила Генпрокуратура Абхазии вместе с Управлением противопожарного надзора, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Добрый день! Прокурор Саид Ахба. Мы проводим проверку противопожарной безопасности", – так с cухумского детского сада "Ласточка" началась очередная плановая проверка учебных заведений на противопожарную безопасность.

Ревизия уже проводится второй раз за этот год. В мае сотрудники Управления противопожарного надзора обошли школы и детские сады и сделали предписания. За три месяца руководство учебных заведений должны были устранить все нарушения. А их, по словам проверяющих, немало.

© Sputnik Сария Кварацхелия Прокурорская проверка детских садов и школ

"Зачастую это отсутствие или неисправное состояние средств пожарной автоматики. Именно сигнализации и экстренного оповещения людей при пожаре, – объясняет инспектор Управления противопожарного надзора МЧС Абхазии Саид Аджба. – Также отсутствие средств первичного пожаротушения – огнетушителей. Во многих случаях они есть, но сроки годности уже истекли, и они в нерабочем состоянии".

"Ласточка" с нарушениями

Процедура проверки во всех школах и садах одинаковая. Сначала прокурор знакомит руководство с предписаниями, а затем вместе с сотрудниками Управления противопожарного надзора МЧС Абхазии осматривает электрику, систему противопожарной безопасности и эвакуационные выходы.

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— Из прошлого предписания что уже сделано? – спрашивает прокурор Саид Ахба.

Оказалось, ничего, кроме электрощитов. Руководство детсада не может справиться со всеми проблемами самостоятельно. В детском саду отсутствует установка противопожарной сигнализации.

Еще несколько минут вместе с инспекторами и прокурором проверяем систему противопожарной безопасности. Первым делом сотрудники МЧС направляются к стене с огнетушителем.

— Баллончик 2011 года, а срок годности – пять лет, то есть уже истек. Нужно заменить, – констатирует инспектор Саид Аджба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Прокурорская проверка детских садов и школ

Образцово-показательно

После долгой проверки "Ласточки", отправляемся в детский сад "Улыбка". Он был отремонтирован и введен в эксплуатацию в 2015 году.

Нарушений с майской проверки было не так много – отсутствовал план эвакуации и не было ответственного за пожарную безопасность. Заведующая садом Альдона Амичба уже с порога отвечает, что все предписания за три месяца выполнены, и заведение готово принять детишек.

© Sputnik Сария Кварацхелия Прокурорская проверка детских садов и школ

"Проблемы всегда бывают, тем более в таком большом заведении. Можно сказать, "Улыбка" – два садика в одном. Здесь обучаются более 300 детей, за которых мы, начиная от охранника и заканчивая дворником, несем ответственность. Самое главное, что беспокоит работников всех садов, – системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Благодаря инспекторам, особенно хочу отметить инспектора Саида Аджба, который очень скрупулезен и ответственен, мы успешно разрешили все проблемы. Сегодня все налажено, и мы можем отвечать за безопасность наших детей. И вы сами можете в этом убедиться", – предлагает Амичба.

Проходим в коридор. Прокурор Саид Ахба вместе с сотрудниками МЧС проверяет огнетушители, эвакуационные выходы, пищеблок.

© Sputnik Сария Кварацхелия Прокурорская проверка детских садов и школ

— В прошлый раз не было плана эвакуации, также установлено видеонаблюдение, – заведующая проводит нас в кабинет охранника, который сидит за монитором и, глядя на экраны, наблюдает за происходящим на территории садика.

Новый детсад также оснащен установкой противопожарной сигнализации и системой водяного пожаротушения. Прокурор предлагает проверить и их.

© Фото : МЧС Абхазии Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара

Зажигают лист бумаги и подносят к дымовому извещателю. Всего 10 секунд, и заведение заполняет сигнал тревоги. Не теряя времени, охранник подводит к системе водяного пожаротушения. Вместе с сотрудниками МЧС разворачивают пожарный рукав и открывают кран. Поток воды хлынул из рукава.

— С противопожарной системой все в порядке! – восклицает прокурор.

В течение дня проверку проходят еще два новых детских сада. В них прокурор и сотрудники МЧС не выявили нарушений.

"Противопожарная автоматика в основном есть только в новых школах, встречаются и такие заведения, в которых они не функционируют. Некому обслуживать и контролировать", – объясняет инспектор Аджба.

Проверки продолжаются

Контрольные проверки школ и детских садов, которые начались 20 августа, все еще продолжаются.

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"В соответствии с планом работы Управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии, Генеральная прокуратура совместно с МЧС Абхазии проводит проверки противопожарной безопасности школ и детских садов и медучреждениях республики. Нарушения свидетельствуют о недостаточном ведомственном контроле со стороны соответствующих компетентных органов. По выявленным нарушениям Генпрокуратура примет меры в отношении должностных лиц, предусмотренные законодательством, а именно меры административного характера, то есть штраф", – уточнил прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства Абхазии Генеральной прокуратуры республики Саид Ахба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Прокурорская проверка детских садов и школ

На сегодняшний день ревизии подверглись 13 из 17 сухумских школ, а также детские сады. Почти во всех учебных заведениях имеются такие нарушения, как перекрытие эвакуационных выходов, отсутствие и неисправность противопожарной сигнализаций и отсутствие огнетушителей. Единственная школа в Сухуме, которая, по словам прокурора Ахба, соответствует всем нормам – школа № 3 имени Воронова.