МЧС распространило видео с места аварии Boeing в Сочи

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, пострадали 18 человек, среди них трое детей.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. При тушении самолета было привлечено пять единиц техники, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о том, что в международном аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего произошло возгорание поступило в в ведомство в 02:59 1 сентября.

Самолет загорелся при посадке в Сочи: есть пострадавшие>>

На борту находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Была проведена эвакуация.

Как сообщает ведомство, в 03:15 пожар ликвидирован. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы на безопасное расстояние.