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Грузовое судно с россиянами на борту затонуло в Черном море

© REUTERS / Demiroren News Agency (DHA)/Yaprak Kocer
Происшествия
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Грузовое судно, шедшее под панамским флагом, находилось в 80 километрах от турецкого города Самсуна в момент подачи сигнала бедствия. На его борту были 13 членов экипажа.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

"К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших", — говорится в сообщении.

По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.

Отмечается, что экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.

Теги:
Бедствие, россияне, судно, Самсун, Черное море


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