В центре Парижа прогремел взрыв

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Турция стягивает военную технику на границу с Сирией Военная техника из разных районов Турции прибыла в провинцию Хатай для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией. 22

Украина призвала поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко считает, что если страна заинтересована в конфликте, то она должна быть ограничена в возможности применения права вето. 29