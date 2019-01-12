16:59 12 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
Взрыв в Париже. 12 января 2018

В центре Парижа прогремел взрыв

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Происшествия
Получить короткую ссылку
412 0 0

Взрыв на улице Тревиз в девятом округе Парижа произошел в субботу 12 декабря.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. В центре Парижа прогремел взрыв, сообщает Sputnik Франция.

По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа.

Обстоятельства инцидента выясняются. По сообщению BFM TV, причиной взрыва могла стать утечка газа в пекарне. Сообщается о раненых, некоторые из которых остаются под завалами. Жители соседних домов эвакуированы.

Согласно сообщениям очевидцев в Twitter, взрыв вызвал пожар. На место ЧП прибыли спасательные службы.

Теги:
взрывы, Париж


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Инаугурация Николаса Мадуро
На пост президента: фото с церемонии инаугурации Николаса Мадуро в Каракасе
Видео с места взрыва в центре Парижа
Взрыв в центре Парижа: первые кадры с места происшествия
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia