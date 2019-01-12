СУХУМ, 12 янв- Sputnik. В центре Парижа прогремел взрыв, сообщает Sputnik Франция.
По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз в девятом округе Парижа.
#PARIS Énorme #explosion au cœur de #Paris #75009 pic.twitter.com/d6f7oI2MIB— Serge Doucet 😇🐶📖⚽️🎼 (@SergeDoucet3) 12 января 2019 г.
https://t.co/wwN3UvbRZs via @franceinfo
Обстоятельства инцидента выясняются. По сообщению BFM TV, причиной взрыва могла стать утечка газа в пекарне. Сообщается о раненых, некоторые из которых остаются под завалами. Жители соседних домов эвакуированы.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.
Согласно сообщениям очевидцев в Twitter, взрыв вызвал пожар. На место ЧП прибыли спасательные службы.
Paris #Explosion #Trevise pic.twitter.com/GSzMCF8wFY— V'rot Florian (@Law_is_better) 12 января 2019 г.