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Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 17

© REUTERS / KEMAL ASLAN
Происшествия
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Восьмиэтажное здание обрушилось в Стамбуле в районе Малтепе в среду 6 февраля.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате обрушения многоэтажного дома в Стамбуле  погибло 17 человек.

Ранее сообщалось о шести погибших и 13 раненых.

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Спасательная операция, в которой задействовано около 500 сотрудников различных ведомств, продолжается, идет разбор завалов.

Восьмиэтажный жилой дом в стамбульском районе Малтепе обрушился в среду 6 февраля. Прокуратура начала расследование в связи с трагедией. В качестве возможной версии обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

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Теги:
погибшие, Обрушение, Стамбул


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