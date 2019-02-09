Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 17

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Успеть за тридцать минут: "Открытая лабораторная" прошла в Сухуме О том, как прошла просветительская акция "Открытая лабораторная" в Сухуме, кто принимал в ней участие, и как юный "лаборант" создал свой "вулкан", читайте в материале Sputnik Абхазия. 44

МИД России об американских санкциях: не нанесли существенного вреда В российском МИДе оценили ущерб от санкций США, отметив, что значительного ущерба России они не нанесли. 16