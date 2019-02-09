Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до 17

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате обрушения многоэтажного дома в Стамбуле погибло 17 человек.
Ранее сообщалось о шести погибших и 13 раненых.
Спасатели извлекают ребенка из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома>>
Спасательная операция, в которой задействовано около 500 сотрудников различных ведомств, продолжается, идет разбор завалов.
Восьмиэтажный жилой дом в стамбульском районе Малтепе обрушился в среду 6 февраля. Прокуратура начала расследование в связи с трагедией. В качестве возможной версии обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.