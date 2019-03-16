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Полиция в Новой Зеландии

Полиция заявила об ответственности одного человека за трагедию в Новой Зеландии

© AP Photo / Mark Baker
Происшествия
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Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил об ответственности австралийца Брентона Тарранта за стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Новозеландская полиция считает, что за стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч ответственен один человек - 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант, сообщает РИА Новости. 

Люди у мечети Крайстчерча, где произошла стрельба 15 марта 2019
© REUTERS / STRINGER
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Агентство ссылается на слова главы полиции Новой Зеландии Майка Буша, который заявил на брифинге журналистам, что нападавший Брентон Таррант переместился от одной мечети к другой и один несет ответственность за то, что там произошло. Комиссар полиции отметил, что, судя по аудиозаписи задержания, Таррант оказал сопротивление и не сдался добровольно.

Ему предъявили обвинения в убийстве, он останется под стражей до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в причастности к нападению задержаны трое подозреваемых, но только одному предъявили обвинения в убийстве.

В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным 50 человек погибли. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

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Теги:
Мечеть, теракт, Новая Зеландия


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