Полиция заявила об ответственности одного человека за трагедию в Новой Зеландии

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Новозеландская полиция считает, что за стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч ответственен один человек - 28-летний уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на слова главы полиции Новой Зеландии Майка Буша, который заявил на брифинге журналистам, что нападавший Брентон Таррант переместился от одной мечети к другой и один несет ответственность за то, что там произошло. Комиссар полиции отметил, что, судя по аудиозаписи задержания, Таррант оказал сопротивление и не сдался добровольно.
Ему предъявили обвинения в убийстве, он останется под стражей до 5 апреля.
Ранее сообщалось, что в причастности к нападению задержаны трое подозреваемых, но только одному предъявили обвинения в убийстве.
В пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным 50 человек погибли. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.