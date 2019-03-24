Лайнер, потерявший ход у берегов Норвегии, буксируют к берегу

Круизный лайнер Viking Sky буксируют с помощью двух других судов к берегу в городу Молде.

Спасателем удалось отремонтировать три из четырех двигателей круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход во время шторма у берегов Норвегии, сообщает РИА Новости. Теперь судно может передвигаться самостоятельно и его буксируют к берегу.

© REUTERS / NTB SCANPIX Сигнал SOS: круизный лайнер терпит бедствие у берегов Норвегии

По последним данным, с тонущего корабля эвакуировано 463 из 1373 человек, находящихся на борту. Спасательная операция усугублялась сильным штормом, который не позволил приблизиться к месту ЧП спасательные суда. Пассажиров одного за другим поднимали на вертолеты, который может поднять на борт не более 10-15 человек.

В настоящее время эвакуация пассажиров приостановлена, лайнер буксируют с помощью двух других судов к берегу в городу Молде. Ожидается, что паром доставят к берегу около 14:00 по местному времени (16:00 мск).

Круизный лайнер Viking Sky начал терпеть бедствие у западного побережья Норвегии в субботу 23 марта. На борту судна находится четыре гражданина России.