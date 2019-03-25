Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в причастности к крушению малозийского Боинга на Донбассе

Следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур Боинг, на борту которого находилось с 298 человек, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что к падению малайзийского Боинга на Донбассе в июле 2014 года причастна украинская сторона.

© Sputnik / Андрей Стенин Международные следователи проигнорировали информацию России по ракете, сбившей MH17

После падения Боинга последовала "феноменально быстрая реакция украинского руководства", "однозначно сложилось мнение, что президент Петр Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом, пояснил Прозоров.

Кроме того, экс-сотрудник СБУ указал на настораживающий его факт, что воздушное пространство над зоной ведения боевых действий на Донбассе не было закрыто.

По мнению Прозорова, к катастрофе Боинг причастны два человека: нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов.

Малайзийский Боинг MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Боинг ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.