Баранец о крушении Боинга над Донбассом: Россия нанесла "ядерный" удар по горе лжи

Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Минобороны России о том, что малазийский Boeing-777 на Донбассе сбили ракетой, которая была на вооружении украинской армии.

"Документы, которое представило министерство обороны, выбивают зубы тем лжецам, которые хотели создать версию, обвиняющую Россию. Военное ведомство России представило миру не слова, а документы, которые неизбежно должны будут взяты в оборот любыми комиссиями, которые занимаются расследованием этой трагедии. Это самые серьезные аргументы, которые в данном случае международное сообщество должно учитывать. Мне кажется, что представив такие документы миру, Россия нанесла ядерный удар по горе лжи, которые все эти годы старательно создавали все ненавистники России", — отметил военный эксперт.

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Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.