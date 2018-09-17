Баранец о крушении Боинга над Донбассом: Россия нанесла "ядерный" удар по горе лжи

"Документы, которое представило министерство обороны, выбивают зубы тем лжецам, которые хотели создать версию, обвиняющую Россию. Военное ведомство России представило миру не слова, а документы, которые неизбежно должны будут взяты в оборот любыми комиссиями, которые занимаются расследованием этой трагедии. Это самые серьезные аргументы, которые в данном случае международное сообщество должно учитывать. Мне кажется, что представив такие документы миру, Россия нанесла ядерный удар по горе лжи, которые все эти годы старательно создавали все ненавистники России", — отметил военный эксперт.
Обнародованы доказательства причастности ВСУ к крушению Boeing в Донбассе>>
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.