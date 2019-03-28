Источник назвал незакрытие воздушного пространства главной причиной крушения MH-17

Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о трагедии, заявил источник, знакомый с ситуацией.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Украина не учла риски и не закрыла воздушное пространство для пролета гражданских судов в зоне вооруженного конфликта, что стало главной причиной крушения малайзийского Боинга над Донбассом в 2014 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

© Sputnik / Андрей Стенин Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в причастности к крушению малозийского Боинга на Донбассе

Главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство, заявил собеседник агентства.

В то же время отмечается, что Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о трагедии.

Обеспечить справедливость способна лишь честная и беспристрастная работа Совместной следственной группы, которая должна принимать во внимание все данные, способные помочь расследованию, в том числе от сторон, не входящих в состав ССГ, отметил источник.

Катастрофа над Донбассом

Малайзийский Боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Боинг был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных Сил России из Курска. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Боинг, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

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МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Боинга голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент России Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Боинга.