По подозрению в причастности к взрывам на Шри-Ланке задержали 24 человека

Восемь взрывов в Коломбо и других частях страны прогремели на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи в воскресенье 21 апреля.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека по подозрению в причастности к восьми взрывам в Коломбо и других частях страны в воскресенье 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что задержанные находятся под стражей в департаменте уголовных расследований.

© AFP 2019 / LAKRUWAN WANNIARACHCHI МИД Абхазии выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, в результате восьми взрывов погибли 290 человек, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство России на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Расследованием терактов на Шри-Ланке займется специальный комитет, назначенный президентом страны Майтрипалом Сирисеной.