Boeing 737 с пассажирами приводнился в реку во Флориде

На борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись при приземлении за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение военно-морской базы в Джексонвилле.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении.

Шериф города опубликовал в Twitter фото приводнившегося самолета Boeing 737.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что пассажиры в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом в воде находится пустой надувной спасательный плот.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.

Позже офис шерифа проинформировал о том, что 21 человек были госпитализированы. "Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - отметило управление.

Военные также рассказали, что на борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", - говорится в сообщении базы в Джексонвилле.

Лайнер, зафрахтованный у компании Miami Air, направлялся с базы на Кубе во Флориду. Этот "вахтовый самолет" доставляет военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно.

Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.