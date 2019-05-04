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Boeing 737 с пассажирами приводнился в реку во Флориде

© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Происшествия
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На борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись при приземлении за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение военно-морской базы в Джексонвилле.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", - говорится в сообщении.

Шериф города опубликовал в Twitter фото приводнившегося самолета Boeing 737.

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что пассажиры в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом в воде находится пустой надувной спасательный плот.

Позже офис шерифа проинформировал о том, что 21 человек были госпитализированы. "Все в хорошем состоянии, критических травм нет", - отметило управление.

Военные также рассказали, что на борту самолета, возвращавшегося с базы Гуантанамо на Кубе, были 143 человека - 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", - говорится в сообщении базы в Джексонвилле.

Лайнер, зафрахтованный у компании Miami Air, направлялся с базы на Кубе во Флориду. Этот "вахтовый самолет" доставляет военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно.

Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.

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Теги:
Boeing 737


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