Автомобиль протаранил колонну дошкольников в Японии: есть погибшие

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. В японском городе Оцу автомобиль въехал в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В результате инцидента двое детей, мальчик и девочка двух лет, погибли, 15 человек госпитализированы. Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии без сознания.

Breaking: 2 dead and up to a dozen injured after a car rams into pedestrians outside a daycare in Otsu, Japan. pic.twitter.com/zEjWfwd77k — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 мая 2019 г.

По предварительной информации, сначала автомобиль протаранил другие машины, после чего наехал на колонну. Причины происшествия выясняются.

[LO ÚLTIMO] coche que colisionó con otro vehículo impacta a una docena de niños y un maestro que esperaban cruzar una intersección en la ciudad de #Otsu en #Shiga. Dos menores habrían fallecido y otros se encuentran graves.#滋賀県 #交通事故 #accidente #noticiasnippon pic.twitter.com/cE3jilHv6U — NoticiasNippon🇯🇵 (@NoticiasNippon) 8 мая 2019 г.

Это уже второе подобное происшествие за последние несколько недель. Девятнадцатого апреля 87-летний водитель врезался на своей машине в толпу людей в Токио, в результате погибла трехлетняя девочка и ее мать.