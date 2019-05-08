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Фото с места происшествия в Японии, 8 мая 2019

Автомобиль протаранил колонну дошкольников в Японии: есть погибшие

© REUTERS / KYODO
Происшествия
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Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. В японском городе Оцу автомобиль въехал в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В результате инцидента двое детей, мальчик и девочка двух лет, погибли, 15 человек госпитализированы. Отмечается, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии без сознания.

По предварительной информации, сначала автомобиль протаранил другие машины, после чего наехал на колонну. Причины происшествия выясняются.

Это уже второе подобное происшествие за последние несколько недель. Девятнадцатого апреля 87-летний водитель врезался на своей машине в толпу людей в Токио, в результате погибла трехлетняя девочка и ее мать.

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