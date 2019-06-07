Бог даст, обойдется: Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы" в четверг 6 июня.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости, что лежит под капельницей после инцидента с юристом и кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь.

"Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих", — сказала она.

По данным Вести.RU Симоньян в настоящее время остается в больнице. Ей сняли капельницу. Поскольку беременность 18 недель, пояснил телеканалу главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, то врачи настояли на постоянном наблюдении, чтобы снять угрозу прерывания беременности.

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Симоньян была госпитализирована в четверг 6 июня после того, как в здании радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Главред RT ответила, что не хочет разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.