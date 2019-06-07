16:01 07 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.04
  • EUR73.26
Поиск

Бог даст, обойдется: Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации

© Sputnik / Александр Натрускин
Происшествия
Получить короткую ссылку
0 0 0

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы" в четверг 6 июня.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости, что лежит под капельницей после инцидента с юристом и кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь.

"Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих", — сказала она.

По данным Вести.RU Симоньян в настоящее время остается в больнице. Ей сняли капельницу. Поскольку беременность 18 недель, пояснил телеканалу главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, то врачи настояли на постоянном наблюдении, чтобы снять угрозу прерывания беременности.

Захарова: Соболь — это животное>>

Симоньян была госпитализирована в четверг 6 июня после того, как в здании радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Главред RT ответила, что не хочет разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

По теме

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на "Эхо Москвы"
Теги:
Маргарита Симоньян


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Визит старой дамы в РУСДРАМе
Бедность и порок: "Визит старой дамы" в Сухуме
Захарова: Запад потерял интерес к Сирии после неудачного свержения Асада
Как легче перенести жару
Как пережить жару без вреда для здоровья

Соцсети

Sputnikabkhazia