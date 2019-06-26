Режим ЧС введен в Красной поляне для ликвидации последствий селя

Из-за ливневых дождей в поселке Красная Поляна в Сочи на дорогу в районе ручья Сулимовский сошел сель, который перекрыл участок проезжей части.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Администрация города Сочи приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Красной поляне для ликвидации последствий, сошедшего в понедельник, селя, передает РИА Новости.

"На Красной Поляне продолжаются работы по ликвидации последствий схода селя. Решением главы города Сочи Анатолия Пахомова здесь введен режим ЧС. Сегодня на месте работают 81 специалист и 41 единица техники. Уже вывезено 11 тысяч кубометров грунта", - сказано в сообщении.

В понедельник 24 июня ливневые дожди в поселке Красная Поляна в Сочи спровоцировали сель. В результате стихии была вышла из строя канализационная насосная станция, обслуживающая горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Кроме того, ночью в среду специальным службам удалось полностью расчистить автотрассу от грязекаменной массы.

В данный момент работники Дагомысского ДРСУ расчищают от каменно-грязевой массы русло ручья Сулимовский и подведомственную автодорогу. Параллельноведется работа на поврежденных участков трассы.

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Подчеркивается, что представители собственника территории - сотрудники Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" вывозят каменно-селевую массу, поваленные деревья и ветки, а также работают над восстановлением поврежденных силовых кабелей, линии электропередач и трансформаторной подстанции ТП-20. Компания "Россети" также восстановит противоселевые заграждения.