Один из самых захватывающих: мост Скайбридж в Сочи попал в рейтинг CNN Travel

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Мост Скайбридж в Сочи оказался на второй строчке рейтинга CNN Travel, как один из "самых захватывающих", передает РИА Ноовсти.
Возглавил рейтинг самых захватывающих мостов Peak Walk, соединяющий два горных пика в швейцарских Альпах в массиве Диаблерец.
Скайбридж — один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире протяженностью 439 метров, подвешен на высоте 207 метров над землей.
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Мост оснащен двумя смотровыми площадками, откуда открывается вид на Черное море и платформу для прыжков.