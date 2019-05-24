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Один из самых захватывающих: мост Скайбридж в Сочи попал в рейтинг CNN Travel

© Foto / Илья Питалев
В мире
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Мост Скайбридж расположен в Ахштырском ущелье над рекой Мзымта в Сочи по дороге на Красную поляну.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Мост Скайбридж в Сочи оказался на второй строчке рейтинга CNN Travel, как один из "самых захватывающих", передает РИА Ноовсти.

Возглавил рейтинг самых захватывающих мостов Peak Walk, соединяющий два горных пика в швейцарских Альпах в массиве Диаблерец.

Подвесной пешеходный мост СкайБридж в Скайпарке Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Подвесной пешеходный мост "СкайБридж" в Скайпарке Сочи. Архивное фото

Скайбридж — один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире протяженностью 439 метров, подвешен на высоте 207 метров над землей.

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Мост оснащен двумя смотровыми площадками, откуда открывается вид на Черное море и платформу для прыжков.

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