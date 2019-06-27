Появилось видео из салона разбившегося в Бурятии самолета

Турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24 выпускается с 60-х годов прошлого века, года, в общей сложности в результате авиакатастроф были потеряны 170 самолетов, 35 раз Ан-24 пытались угнать. Жертвами аварий и других инцидентов с Ан-24 стали более двух тысяч человек.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Пассажир с Ан-24, совершившего жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, заснял на видео приземление самолета.

На кадрах видно, как самолет заходит на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы и врезается в здание.

Очевидцы рассказали, что после посадки у самолета загорелся нос, пассажиры начали выбегать из самолета.

"Самолет в полете не горел, летел нормально. Приземлился, врезался (в здание – ред.), пассажиры некоторые выбежали, они были без багажа. Потом нос (самолета – ред.) загорелся. Подъехала машина с водой, через минут 15 приехала скорая. Когда пассажиры выбегали, к ним подходили и подъезжали помогать местные жители", - рассказала РИА Новости Екатерина Богатых.

Во время аварии Богатых стояла на автобусной остановке рядом с аэродромом.

По ее словам, когда самолет врезался в здание, начали взрываться "какие-то бочки".

Ан-24 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс Нижнеангарск - Улан-Удэ. На борту находились 43 пассажира и 4 члена экипажа. После взлета у самолета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

В результате жесткой посадки, по уточненным данным, погибли пилот и бортмеханик самолета. 19 пассажиров госпитализированы.

"При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании "Ангара".

В авиакомпании отметили, что общий стаж работы командира воздушного судна 34 года.