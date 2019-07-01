Сирийская ПВО отразила воздушную атаку ВВС Израиля на окрестности Дамаска

Группа израильских военных самолетов продолжает совершать маневры над городом Кисервен на севере Ливана вблизи территории Сирии.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Системы противовоздушной обороны Сирии отразили авианалет на окрестности Дамаска и город Хомс, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

В небе над Дамаском были сбиты три ракеты. Взрывы стали раздаваться в небе над столицей Сирии с 0:30 понедельника.

#BREAKING: #Israel Defense Force just carried-out an strike against unidentified targets in #Sahnaya, South of #Damascus. Most probably, the F-16Ds of #IsraelAirForce's 109sq launched Delilah cruise missiles which the #Syria Air Defense Force tried to shoot down by Pantsir-S2 SAM pic.twitter.com/yB6tIlmD5F — Air War (@TheAirWar) 30 июня 2019 г.

В свою очередь ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что взрывы также были слышны на границе Сирии и Ливана одновременно с полетами израильской авиации на низких высотах на юге Ливана.

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ранен 21 человек.

Израильский авианалет

Сирийский военный источник ранее сообщил, что атаку на окрестности Дамаска и Хомс совершили израильские ВВС.

"ПВО Сирии отразила атаку ракетами, запущенными израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана в направлении наших военных позиций в Хомсе и окрестностях Дамаска", — сказал он.

Источник в международном аэропорту Бейрута также сообщил РИА Новости, что атаку совершили как минимум десять израильских самолетов из ливанского воздушного пространства.

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Основной целью бомбардировок, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ.