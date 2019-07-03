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Гибель российских подводников: что случилось в Баренцевом море

© Sputnik / Василий Батанов
Происшествия
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Команда погибших моряков была закреплена за военной частью в Санкт-Петербурге и оттуда отправилась в последнее плавание.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Минобороны России, специальная комиссия и Следственный комитет РФ устанавливают обстоятельства пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, жертвами которого стали 14 моряков-подводников, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Большая потеря: Шойгу доложил Путину о гибели моряков-подводников

Накануне вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о произошедшей трагедии, а также рассказал, что проводятся мероприятия по обследованию этого корабля и выяснению причин произошедшего.

Кроме того, стало известно, что среди погибших моряков два Героя России и семь капитанов первого ранга.

"14 моряков погибли, решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего", - сказал Шойгу.

По поручению президента Шойгу отправился в Североморск на совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Там же министр обороны лично заслушает доклады командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Как сообщали в Минобороны, Николай Евменов приступил к расследованию обстоятельств пожара на глубоководном аппарате сразу после трагедии.

Накануне СМИ сообщили, о том, что Россия якобы уведомила агентство по ядерной опасности Норвегии о взрыве газа на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря сообщили СМИ.

© Sputnik / Виталий Тимкив
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников

В Минобороны РФ опровергли эту информацию, подчеркнув что, никаких уведомлений властям Норвегии не отправлялось.

Позже глава государственного управления Норвегии по радиационной безопасности Пера Странда также подтвердил, что норвежские специалисты не зафиксировали повышения уровня загрязнения.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что команда моряков-подводников, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате, была закреплена за военной частью в городе, власти Петербурга выражают соболезнования семьям погибших.

Глубоководный аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений. Моряки погибли от отравления продуктами горения.

По информации Минобороны, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел первого июля.



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