Прогулочный катамаран перевернулся под Джубгой: есть погибшие

По информации директора пляжа, где произошел инцидент, судно могло быть перегружено.

СУХУМ, 5 июл- Sputnik. Два человека погибли в результате ЧП с прогулочным катером в Черном море в районе поселка Джубга Краснодарского края, сообщил РИА Новости директор пляжа, где произошел инцидент.

"Это корабль "Атолл". В районе Голубой бухты он перевернулся. Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение. Двое погибших", - сказал директор пляжа Андрей Андреев.

"Около 30 человек было на борту. Точно не скажу, может, больше. Моя техника, которая спасала людей, забрала. Посадили на борт 25 человек как минимум. Возможно, больше. С ними привезли еще двоих (погибших). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных - не более 12", - добавил Андреев.

В пресс-службе МЧС России рассказали, что на судне находилось, по предварительным данным, 43 человека, 37 доставлены на берег.

Судьба шести человек неизвестна, но, по словам очевидцев, их могли доставить на берег проходящие суда.

По информации источника "Кубанских новостей" в оперативных службах Краснодарского края, катамаран перевернулся около пляжа "Гринвуд", в 100 метрах от берега.

"Ветром стало уносить в море еще три катамарана. Спасатели на катере догнали плавсредства и восьмерых пассажиров, в числе которых были двое подростков, и доставили их на берег", - пишет издание.

Следователи начали проверку по факту ЧП, сообщил помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан.