10:44 08 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.58
  • EUR71.66
Поиск

Обстрел ВСУ привел к отключению света в 14 населенных пунктах на юге ДНР

© Sputnik / Сергей Аверин
Происшествия
Получить короткую ссылку
8 0 0

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее проинформировали о 10 нарушениях перемирия за минувшие сутки.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Жители 14 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Новоазовского района.

"В результате утреннего обстрела обесточено 14 населенных пунктов, 1965 абонентов - без света", - проинформировали в администрации района.

Кроме того, в селе Красноармейское на юге самопровозглашенной ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков получили повреждения школа, сельская администрация и жилые дома, рассказал глава администрации Новоазовского района республики Олег Моргун.

Последствия обстрела в Горловке
© Sputnik / Сергей Аверин
С начала президентства Зеленского ситуация в Донбассе накалилась, заявили в ДНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

Зеленский о завершении конфликта в Донбассе: появилась хрупкая надежда>>

Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

 

По теме

Песков: Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины
Армия Украины маскирует тяжелую технику в Донбассе, заявили в ЛНР
Милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ с агитационными листовками
Теги:
Вооруженные силы Украины, ДНР


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Местные рыбаки ловят рыбу на озере Лушяй недалеко от литовского города Игналина
Мужское хобби: как рыбачат в разных странах мира
Возраст не помеха: как 75-летний пауэрлифтер из США поднимает штангу
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia