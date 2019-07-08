Обстрел ВСУ привел к отключению света в 14 населенных пунктах на юге ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее проинформировали о 10 нарушениях перемирия за минувшие сутки.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Жители 14 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Новоазовского района.

"В результате утреннего обстрела обесточено 14 населенных пунктов, 1965 абонентов - без света", - проинформировали в администрации района.

Кроме того, в селе Красноармейское на юге самопровозглашенной ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков получили повреждения школа, сельская администрация и жилые дома, рассказал глава администрации Новоазовского района республики Олег Моргун.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

Зеленский о завершении конфликта в Донбассе: появилась хрупкая надежда>>

Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.