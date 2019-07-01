Зеленский о завершении конфликта в Донбассе: появилась хрупкая надежда

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря разведению сил в Станице Луганской появилась "хрупкая надежда" на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

"Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса. И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась", - сказал Зеленский в своем видеообращении на странице в Facebook.

Президент Украины обратился к пользователям соцсетей с призывом сохранять спокойствие.

"Никакой измены нет, победы, к сожалению, пока тоже, но мне кажется, это наш первый небольшой успех", - резюмировал президент Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.