В больнице остаются трое пострадавших в ДТП в Пицунде

Ранее сообщалось, что водители попавших в ДТП в Пицунде машин прошли процедуру медицинского освидетельствования, согласно заключению экспертов, оба водителя были трезвы.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. В больнице остается трое пострадавших в ДТП в Пицунде, сказал в интервью Sputnik главный врач Центральной районной больницы Гагры Вячеслав Аргун.

Часть пострадавших захотели продолжить лечение в Сочи, двое уехали в Санкт-Петербург, проинформировал он. По уточненным данным, в микроавтобусе находилось 12 граждан России и двое граждан Украины.

Сейчас в гагрской больнице остаются двое граждан Украины, у одной из которых перелом остистых отростков позвоночника, ей необходимо оставаться на лечении в Гагре. Также на стационарном лечении остается один гражданин России, по словам Вячеслава Аргун, состояние его здоровья не вызывает опасений.

Пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что пострадавшие получили своевременную квалифицированную медицинскую помощь. И уже завтра из лечебницы будет выписан гражданин России, пока еще остающийся в гагрской лечебнице.

Водители попавших в ДТП в Пицунде машин прошли процедуру медицинского освидетельствования, согласно заключению экспертов, оба водителя были трезвы, проинформировала ранее пресс-служба МВД Абхазии.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Volkswagen CRAFTER", 1980 года рождения, при пересечении Пицундской шоссейной дороги с односторонним движением допустил столкновение с машиной "Mercedes-Benz", которой управлял житель села Алахадзы, 1971 года рождения.

Авария произошла 8 июля утром. В результате столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen, в котором было 15 человек, опрокинулся на бок.